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НБА. Плей-офф. Финал. 2-й матч. «Торонто» примет «Голден Стэйт»
02.06.2019 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Торонто пройдет 2-й матч финальной серии плей-офф
НБА
Финал
Второй матч
«Торонто» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня в Торонто пройдет 2-й матч финальной серии плей-офф НБА между местными «Рэпторс» и действующими чемпионами «Уорриорз» (1-0).
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