|
Владимир Базанов: «Смотрю много футбола: интересен английский, хороший итальянский футбол, российский. Французский, когда «ПСЖ» играет»
02.06.2019 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава АБФФ Владимир Базанов рассказал о том, что смотрит различные чемпионаты по футболу.
– Я много смотрю футбола.
– Больше, чем раньше?
– Нет. Я всегда смотрел футбол. Очень интересен английский футбол, хороший итальянский. Французский, когда ПСЖ играет. Особенно ПСЖ. Российский смотрю футбол. Ну и наш футбол, – сказал Базанов в эфире
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Базанов: «Смотрю много футбола: интересен английский, хороший итальянский футбол, российский. Французский, когда «ПСЖ» играет»
Глава АБФФ Владимир Базанов рассказал о том, что смотрит различные чемпионаты по футболу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)