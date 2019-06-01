Владимир Базанов: «Смотрю много футбола: интересен английский, хороший итальянский футбол, российский. Французский, когда «ПСЖ» играет»

Источник материала: Tribuna.com

Глава АБФФ Владимир Базанов рассказал о том, что смотрит различные чемпионаты по футболу.

– Я много смотрю футбола.

– Больше, чем раньше?

– Нет. Я всегда смотрел футбол. Очень интересен английский футбол, хороший итальянский. Французский, когда ПСЖ играет. Особенно ПСЖ. Российский смотрю футбол. Ну и наш футбол, – сказал Базанов в эфире ОНТ .