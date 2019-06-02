3 ДТП и 283 нарушения ПДД за неделю

Источник материала: Полымя

С 17 мая по 23 мая 2019 года на дорогах Новогрудского и Кореличского района было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, связанных с повреждениями транспортных средств. В этот период сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 283 нарушения Правил дорожного движения, в том числе:

— управление в состоянии алкогольного опьянения — 3;

— управление транспортом не имея права на управление — 10;

— превышение скорости — 35;

— нарушение ПДД пешеходами — 21, в том числе 2 пешехода в состоянии алкогольного опьянения.Мотоциклисты, будьте бдительны!

Ежегодно в начале весенне-летнего периода осложняется дорожная обстановка с безопасностью мотоциклистов. Только соблюдение простых и жизненно важных правил поможет избежать трагедии.

Всегда используйте мотошлем. В случае аварии или падения он поможет сохранить жизнь.

Не превышайте скорость. Соблюдайте скорость, установленную ПДД для водителей мотоциклов: в населённом пункте — до 60, вне населённого пункта — до 90 км/ч.

Держите безопасную дистанцию и боковой интервал.

Избегайте слепых зон. Совершая обгон или опережение, помните, бывает так, что водителю автомобиля проезжающий мимо транспорт уже не виден в зеркало заднего вида, и ещё не виден с боку.

Остерегайтесь внезапного открытия дверей автомобиля, будьте предельно внимательны при проезде мимо припаркованных автомобилей: их двери могут открыться в любую секунду.

Одна полоса, одно транспортное средство. Двигайтесь в потоке транспорта строго в своей полосе и в один ряд.

Правила безопасного вождения велосипеда

Всегда используйте шлем: в случае аварии или падения он поможет сохранить жизнь.

Проверьте велосипед. Он должен быть исправен, особое внимание уделите тормозам и рулевому управлению.

Продумайте заранее свой маршрут движения.

Станьте заметней в темноте. В тёмное время суток красный фонарь сзади предупредит водителей, что впереди едет велосипедист, белый фонарь спереди осветит дорогу и предупредит других участников дорожного движения о двигающемся велосипеде. Световозвращатели на обоих колёсах сделают вас заметным сбоку, а яркая одежда со световозвращающими элементами сделают вас заметными в сумерках и ночью.

При пересечении проезжей части дорога по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой.

Запрещается без сопровождения взрослых управлять велосипедом на дорогах детям до 14 лет.

Всегда предупреждайте о своих действиях, используя жесты рук.

Александр КАРПЕКА,

госавтоинспектор МО ГАИ Новогрудского РОВД