3 ДТП и 283 нарушения ПДД за неделю

С 17 мая по 23 мая 2019 года на дорогах Новогрудского и Кореличского района было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, связанных с повреждениями транспортных средств. В этот период сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 283 нарушения Правил дорожного движения, в том числе:
— управление в состоянии алкогольного опьянения — 3;
— управление транспортом не имея права на управление — 10;
— превышение скорости — 35;
— нарушение ПДД пешеходами — 21, в том числе 2 пешехода в состоянии алкогольного опьянения.Мотоциклисты, будьте бдительны!
Ежегодно в начале весенне-летнего периода осложняется дорожная обстановка с безопасностью мотоциклистов. Только соблюдение простых и жизненно важных правил поможет избежать трагедии.
Всегда используйте мотошлем. В случае аварии или падения он поможет сохранить жизнь.
Не превышайте скорость. Соблюдайте скорость, установленную ПДД для водителей мотоциклов: в населённом пункте — до 60, вне населённого пункта — до 90 км/ч.
Держите безопасную дистанцию и боковой интервал.
Избегайте слепых зон. Совершая обгон или опережение, помните, бывает так, что водителю автомобиля проезжающий мимо транспорт уже не виден в зеркало заднего вида, и ещё не виден с боку.
Остерегайтесь внезапного открытия дверей автомобиля, будьте предельно внимательны при проезде мимо припаркованных автомобилей: их двери могут открыться в любую секунду.
Одна полоса, одно транспортное средство. Двигайтесь в потоке транспорта строго в своей полосе и в один ряд.
Правила безопасного вождения велосипеда
Всегда используйте шлем: в случае аварии или падения он поможет сохранить жизнь.
Проверьте велосипед. Он должен быть исправен, особое внимание уделите тормозам и рулевому управлению.
Продумайте заранее свой маршрут движения.
Станьте заметней в темноте. В тёмное время суток красный фонарь сзади предупредит водителей, что впереди едет велосипедист, белый фонарь спереди осветит дорогу и предупредит других участников дорожного движения о двигающемся велосипеде. Световозвращатели на обоих колёсах сделают вас заметным сбоку, а яркая одежда со световозвращающими элементами сделают вас заметными в сумерках и ночью.
При пересечении проезжей части дорога по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой.
Запрещается без сопровождения взрослых управлять велосипедом на дорогах детям до 14 лет.
Всегда предупреждайте о своих действиях, используя жесты рук.
Александр КАРПЕКА,
госавтоинспектор МО ГАИ Новогрудского РОВД