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«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Клоппом и поднять ему зарплату
03.06.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Ливерпуль» хочет удержать главного тренера команды
Владельцы клуба, компания Fenway Sports Group, готовы предложить немцу новый контракт с повышенной зарплатой. Детали потенциального предложения не уточняются, но вопрос является приоритетным, и его постараются решить в течение этого лета.
Срок действующего соглашения Клоппа с
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«Ливерпуль» хочет удержать главного тренера команды Юргена Клоппа.
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