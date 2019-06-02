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«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Клоппом и поднять ему зарплату

03.06.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ливерпуль» хочет удержать главного тренера команды Юргена Клоппа.

Владельцы клуба, компания Fenway Sports Group, готовы предложить немцу новый контракт с повышенной зарплатой. Детали потенциального предложения не уточняются, но вопрос является приоритетным, и его постараются решить в течение этого лета.

Срок действующего соглашения Клоппа с «Ливерпулем» истекает летом 2022 года, он зарабатывает семь миллионов фунтов в год.

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«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Клоппом и поднять ему зарплату

 
 
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«Ливерпуль» хочет удержать главного тренера команды Юргена Клоппа.
 
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