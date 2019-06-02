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«Реал» готов предложить «Тоттенхэму» не более 70 млн евро за Эриксена
03.06.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
При этом мадридцы готовы заплатить за 27-летнего игрока сборной Дании не более 70 миллионов евро, видя в нем долгосрочную замену Луке Модричу.
В минувшую пятницу президент «Реала» Флорентино Перес встречался со своим коллегой из лондонского клуба Дэниэлом Леви в Мадриде на торжественном ужине, посвященном финалу Лиги чемпионов между
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«Реал» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, который через год может стать свободным агентом.
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