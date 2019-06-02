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Булыга сегодня покинет «Динамо». Гуренко завтра приступит к работе главным тренером

03.06.2019 11:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор минского «Динамо» Виталий Булыга сегодня покинет клуб, передает корреспондент Tribuna.com.

Напомним, специалист пришел в команду в апреле 2018-го года.

Также сообщается, что завтра Сергей Гуренко приступит к работе главным тренером.

Напомним, что специалист возглавил «Динамо» в мае 2017 года. В январе 2019 Гуренко покинул команду и до этого времени оставался без работы.

31 мая «Динамо» объявило об уходе Романа Пилипчука с поста главного тренера «Динамо».

Сергей Гуренко: «Есть немалая заслуга Булыги в тех проблемах, с которыми столкнулось минское «Динамо»

 
 
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Спортивный директор минского «Динамо» Виталий Булыга сегодня покинет клуб, передает корреспондент Tribuna.com.
 
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