|
Булыга сегодня покинет «Динамо». Гуренко завтра приступит к работе главным тренером
03.06.2019 11:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный директор минского «Динамо» Виталий Булыга сегодня покинет клуб, передает корреспондент Tribuna.com.
Напомним, специалист пришел в команду в апреле 2018-го года.
Также сообщается, что завтра Сергей Гуренко приступит к работе главным тренером.
Напомним, что специалист возглавил «Динамо» в мае 2017 года. В январе 2019 Гуренко покинул команду и до этого времени оставался без работы.
31 мая «Динамо» объявило об уходе Романа Пилипчука с поста главного тренера «Динамо».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивный директор минского «Динамо» Виталий Булыга сегодня покинет клуб, передает корреспондент Tribuna.com.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)