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Ролан Гаррос. Кенин играет с Барти, Синякова – с Киз, Халеп встретится со Швентек
03.06.2019 12:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В четвертом круге «Ролан Гаррос» действующая чемпионка Симона Халеп сыграет с 18-летней Игой Швентек.
Сетка турнира
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Ролан Гаррос
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
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В четвертом круге «Ролан Гаррос» действующая чемпионка Симона Халеп сыграет с 18-летней Игой Швентек.
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