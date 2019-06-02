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Ролан Гаррос. Кенин играет с Барти, Синякова – с Киз, Халеп встретится со Швентек

03.06.2019 12:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В четвертом круге «Ролан Гаррос» действующая чемпионка Симона Халеп сыграет с 18-летней Игой Швентек.

Сетка турнира здесь.

К сожалению, новые виджеты со статистикой пока не работают в приложениях Sports.ru.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мэдисон Киз (США)  Катерина Синякова (Чехия)
6:2|1:1
Дата проведения
3 июня, 12.13
Онлайн матча

София Кенин (США)  Эшли Барти (Австралия)
3:6|4:1
Дата проведения
3 июня, 12.14
Онлайн матча

Симона Халеп (Румыния)  Ига Швентек (Польша)
Дата проведения
3 июня, 17.30
Онлайн матча

Аманда Анисимова (США)  Алена Большова-Задойнов (Испания)
Дата проведения
3 июня, 17.30
Онлайн матча

 
 
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В четвертом круге «Ролан Гаррос» действующая чемпионка Симона Халеп сыграет с 18-летней Игой Швентек.
 
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