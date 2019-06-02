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Игорь Криушенко: «В ближайшее время пообщаюсь с Глебом, узнаю о его планах»

03.06.2019 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о вчерашней новости о том, что хавбек Александр Глеб покинул БАТЭ.

«Пока не общался с Сашей после этого заявления. Думаю, в ближайшее время я с ним пообщаюсь, узнаю о его о планах. Тем более, что раньше мы часто с ним говорили. Конечно, это обоюдное решение было неожиданным», – сказал Криушенко, передает корреспондент Tribuna.com.

Зимой Глеб долго думал, оставаться ли в БАТЭ. В итоге остался – и, кажется, зря: болел, не попадал в состав и вдруг ушел

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о вчерашней новости о том, что хавбек Александр Глеб покинул БАТЭ.
 
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