Игорь Криушенко: «В чем выражается мой кредит доверия от АБФФ? Никто так не заходит. Только одно издание – «Трибуна». Через задний проход»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко ответил на вопрос о том, в чем выражается кредит доверия к нему со стороны АБФФ, передает корреспондент Tribuna.com.

– Вы говорили с Владимиром Базановым о кредите доверия. В чем он выражается?

– Почему вас так волнуют мои взаимоотношения с новым и старым председателем? У меня есть контракт – я его отрабатываю. Какие еще вопросы? Почему вы не спрашиваете, о чем я говорю с женой?

Мы пообщались – [это был] достаточно нормальный разговор. Человек высказал пожелания на эти матчи и еще придет пообщается с командой. Что вы все ищете? Я же чувствую. Вы задайте прямой вопрос – я отвечу прямо. Если не захочу, просто не буду этого делать – вот и все.

Никто так не заходит. Только одно издание – «Трибуна». Через задний проход, – сказал Криушенко.

Напомним, в воскресной программе «Спорт клуб» на ОНТ журналист поинтересовался у главы АБФФ Владимира Базанова о кредите доверия к главному тренеру сборной Беларуси Игорю Криушенко.

Владимир Базанов: «У Криушенко есть кредит доверия. Мы все обговорили»

Напомним, в ближайшее время сборная Беларуси проведет два матча в рамках квалификации Евро-2020. 8 июня команда Игоря Криушенко в Борисове примет Германию, а 11 июня – Северную Ирландию.

В группе С наша команда занимает последнее место, набрав 0 очков после двух встреч. Разница мячей: 1-6.