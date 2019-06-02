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Владислав Колячонок: «Мог ли остаться прошлым летом в «Динамо»? Да. Но посоветовался с агентом и решил уехать за океан»

03.06.2019 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Владислав Колячонок рассказал, что в минувшем сезоне мог играть за минское «Динамо».

- Летом ты проходил просмотр в «Динамо». Мог ли остаться в КХЛ?

– Провел там около месяца. Поучаствовал в турнире в Нижнем Новгороде, но не могу сказать, что играл много. В первом матче вышел на две сменки, во втором — на четыре-пять, в третьем провел добрых десять минут, а в четвертом пару раз кратковременно потоптался по площадке.

Перед вылетом домой подошел Сергей Леонидович Стась, который заведовал тогда защитниками. Порассуждал со мной о перспективах, сказал, что, по его мнению, я мог бы остаться в «Динамо» и получать какое-то количество минут. В то же время было предложение от «Лондона». Посоветовался с агентом и решил уехать. Я рад играть рядом с самыми талантливыми хоккеистами своего возраста. Еще за два года до этого понял, что хочу отправиться за океан и постепенно шел к цели.

- То есть в таком возрасте лучше играть по двадцать восемь минут в OHL, нежели четыре — в КХЛ?

– Для меня — однозначно. Хотя рецепт у каждого свой. Возможно, кому-то лучше развиваться другим путем.

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Белорусский защитник Владислав Колячонок рассказал, что в минувшем сезоне мог играть за минское «Динамо».
 
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