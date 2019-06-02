ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арина Соболенко и Элизе Мертенс вышли в 1/4 финала парного разряда на "Ролан Гаррос"

03.06.2019 14:59 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Арина Соболенко и Элизе Мертенс вышли в 1/4 финала парного разряда на "Ролан Гаррос"
Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Фото Jimmie48 tennis photography

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс вышли в четвертьфинал парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала белорусско-бельгийский дуэт обыграл американский тандем Дезире Кравчик / Джессика Пегула - 7:5, 6:2.

В борьбе за попадание в полуфинал Арина Соболенко и Элизе Мертенс встретятся с украинкой Людмилой Киченок и Еленой Остапенко из Латвии.

Позже на корты "Ролан Гаррос" выйдут Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти, которые поспорят за выход в четвертьфинал с австралийско-китайской парой Саманта Стосур / Чжан Шуай.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс вышли в четвертьфинал парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису,...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Игорь Криушенко: «В ближайшее время пообщаюсь с Глебом, узнаю о его планах»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика