|
Арина Соболенко и Элизе Мертенс вышли в 1/4 финала парного разряда на "Ролан Гаррос"
03.06.2019 14:59 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Фото Jimmie48 tennis photography
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс вышли в четвертьфинал парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 1/8 финала белорусско-бельгийский дуэт обыграл американский тандем Дезире Кравчик / Джессика Пегула - 7:5, 6:2.
В борьбе за попадание в полуфинал Арина Соболенко и Элизе Мертенс встретятся с украинкой Людмилой Киченок и Еленой Остапенко из Латвии.
Позже на корты "Ролан Гаррос" выйдут Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти, которые поспорят за выход в четвертьфинал с австралийско-китайской парой Саманта Стосур / Чжан Шуай.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс вышли в четвертьфинал парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)