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Открытие II Европейских игр - шоу с эффектами дополненной реальности

03.06.2019 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

Мультиспортивный форум начнется с торжественной церемонии открытия, которую ждут и будут смотреть во всем мире. Минск в предвкушении по-настоящему большого музыкально-театрального шоу.

По ранее достигнутому соглашению церемонию открытия II Европейских игр организовывают учреждение «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония» совместно с «Арт Сити 5», входящей в группу компаний Игоря Крутого.

21 июня стадион «Динамо» примет более 22 тысяч зрителей. Церемония открытия – это шоу, которое больше никогда не повторится. Сценарий, декорации, сложные хореографические постановки, музыкальные номера и многие другие творческие решения – все это создается специально для минской церемонии. Увидеть это своими глазами еще раз просто невозможно.

В рамках церемонии открытия на минском стадионе «Динамо» выступят звезды мировой оперной сцены Димаш Кудайберген и Анна Нетребко. Одни и самых популярных и востребованных оперных звезд приедут в Минск специально для того, чтобы разделить с гостями церемонии открытия II Европейских игр этот незабываемый вечер. За роялем зрители увидят знаменитого композитора, пианиста и певца Игоря Крутого, который будет аккомпанировать хедлайнерам шоу.

Впервые в истории проведения подобных мероприятий на церемонии открытия II Европейских игр в Минске будет использована технология дополненной реальности. Это одна из самых перспективных технологий нашего времени, благодаря которой виртуальные объекты становятся частью реальной окружающей картины. Гости церемонии очаруются красотой белорусской флоры и фауны, увидят рядом с собой прекрасных животных и птиц, ощутят трепет от их близости и реалистичности.

Чтобы воспользоваться этой уникальной возможностью и увидеть 3D элементы шоу, зрителям церемонии необходимо установить на свои смартфоны или планшеты бесплатное мобильное приложение, которое совсем скоро будет доступно для скачивания в App Store и Google Play. Приложение «привязывается» к определенному зрительскому месту на стадионе и позволяет увидеть элементы дополненной реальности прямо на экране смартфона или планшета. В том числе те элементы шоу, которые не попадут в телевизионный эфир.

https://mvd.gov.by/ru/news/5456

 
Теги: Минск
 
 
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Меньше месяца осталось до начала II Европейских игр. Около четырех тысяч спортсменов примут участие в соревнованиях в 15 видах спорта.
 
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