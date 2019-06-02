Щербицкий получил травму. Его участие в ближайших матчах сборной под вопросом

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий получил травму и не примет участия в первой тренировке накануне поединка с немцами.

Голкипер получил повреждение еще во время пребывания в клубе. Будет ли кто-то вызван в расположение сборной вместо Щербицкого, тренерский штаб решит сегодня вечером, сообщает «Прессбол».

В чемпионате Беларуси голкипер БАТЭ провел 10 матчей.

Напомним, что 8 июня на «Борисов-Арене» подопечные Криушенко встретятся со сборной Германии (начало игры — в 21.45), 11 июня в Борисове состоится игра против североирландцев (21.45).