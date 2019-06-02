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Щербицкий получил травму. Его участие в ближайших матчах сборной под вопросом
03.06.2019 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий получил травму и не примет участия в первой тренировке накануне поединка с немцами.
Голкипер получил повреждение еще во время пребывания в клубе. Будет ли кто-то вызван в расположение сборной вместо Щербицкого, тренерский штаб решит сегодня вечером, сообщает
В чемпионате Беларуси голкипер БАТЭ провел 10 матчей.
Напомним, что 8 июня на «Борисов-Арене» подопечные Криушенко встретятся со сборной Германии (начало игры — в 21.45), 11 июня в Борисове состоится игра против североирландцев (21.45).
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Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий получил травму и не примет участия в первой тренировке накануне поединка с немцами.
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