|
Экс-белорус Устименко: «Тренеру пришлось оформить опекунство, чтобы мне дали российское гражданство»
03.06.2019 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь из системы «Филадельфии» Кирилл Устименко рассказал, как он получил российское гражданство.
«Мало кто знает, что я родом из Гомеля. В Санкт-Петербург меня пригласил тренер, который до работал со мной в Беларуси. Когда я переехал в Россию, то тренеру пришлось оформить опекунство, чтобы мне дали российское гражданство.
Я учусь в международном университете МИТСО в Гомеле. Знаю своих однокурсников, но не всех. Высшее образование важно, но должна быть и голова на плечах. Потому что помимо знаний, которые ты получаешь в ВУЗах, нужно уметь их использовать в практике», –
Напомним, что Устименко является воспитанником гомельской СДЮШОР-5.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-белорус Устименко: «Тренеру пришлось оформить опекунство, чтобы мне дали российское гражданство»
Вратарь из системы «Филадельфии» Кирилл Устименко рассказал, как он получил российское гражданство.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)