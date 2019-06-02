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Экс-белорус Устименко: «Тренеру пришлось оформить опекунство, чтобы мне дали российское гражданство»

03.06.2019 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь из системы «Филадельфии» Кирилл Устименко рассказал, как он получил российское гражданство.

«Мало кто знает, что я родом из Гомеля. В Санкт-Петербург меня пригласил тренер, который до работал со мной в Беларуси. Когда я переехал в Россию, то тренеру пришлось оформить опекунство, чтобы мне дали российское гражданство.

Я учусь в международном университете МИТСО в Гомеле. Знаю своих однокурсников, но не всех. Высшее образование важно, но должна быть и голова на плечах. Потому что помимо знаний, которые ты получаешь в ВУЗах, нужно уметь их использовать в практике», – цитирует вратаря официальный сайт МХЛ.

Напомним, что Устименко является воспитанником гомельской СДЮШОР-5.

 
Теги: Гомель
 
 
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Вратарь из системы «Филадельфии» Кирилл Устименко рассказал, как он получил российское гражданство.
 
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