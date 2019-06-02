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Hurriyet: Озил – Эмери после замены в финале ЛЕ: «Ты не тренер»
03.06.2019 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
Озил выразил разочарование из-за замены в финале Лиги Европы против «Челси» (1:4).
Футболист покинул поле на 78-й минуте, и после этого сказал Эмери: «Ты не тренер».
По ходу сезона ходили слухи о непростых отношениях между Озилом и Эмери. Немец иногда не попадал в состав на ключевые матчи. Его контракт действует до 2021 года.
Подробную статистику 30-летнего игрока можно посмотреть
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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил критично высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери.
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