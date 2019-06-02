Hurriyet: Озил – Эмери после замены в финале ЛЕ: «Ты не тренер»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Месут Озил критично высказался в адрес главного тренера команды .

Озил выразил разочарование из-за замены в финале Лиги Европы против «Челси» (1:4).

Футболист покинул поле на 78-й минуте, и после этого сказал Эмери: «Ты не тренер».

По ходу сезона ходили слухи о непростых отношениях между Озилом и Эмери. Немец иногда не попадал в состав на ключевые матчи. Его контракт действует до 2021 года.

Подробную статистику 30-летнего игрока можно посмотреть здесь .

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