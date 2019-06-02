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Средняя посещаемость первой лиги в 8-м туре составила 550 зрителей

03.06.2019 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость первой лиги чемпионата Беларуси в восьмом туре составила 550 зрителей.

Больше всего болельщиков пришло на матч «Белшина» – «Смолевичи» – 1100.

Средняя посещаемость первой лиги в 8-м туре составила 550 зрителей

Отметим, что самыми посещаемыми клубами первой лиги являются «Рух» (832) «Белшина» (831) и «Волна» (813) и «Слоним 2017» (813). Наименьший интерес вызывают домашние матчи «Локомотива» (244), «Гранита» (217) и «Спутника» (200).

Средняя посещаемость первой лиги в 8-м туре составила 550 зрителей

 
 
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Средняя посещаемость первой лиги чемпионата Беларуси в восьмом туре составила 550 зрителей.
 
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