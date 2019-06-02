|
Поляков об открытой тренировке сборной: «Очень мало людей пришло. Но ближе к матчам, надеюсь, ажиотаж будет»
03.06.2019 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси Денис Поляков после открытой тренировки сборной Беларуси удивился, что на тренировке команды было мало болельщиков.
- Чувствуется ли ажиотаж вокруг предстоящих матчей и то, что сборная интересна болельщикам?
– А эта тренировка была открытой?
- Да.
– Ха, ну тогда не чувствуется, конечно. Очень мало людей пришло. Но ближе к матчам, надеюсь, ажиотаж будет. Все-таки приезжают две неплохие сборные, одна из которых топовая.
- Как оцените то, что матчи пройдут на «Борисов-Арене», а не на столичном «Динамо»?
– Нам не впервой играть в Борисове. Наверное, не очень удобно добираться болельщикам. Для них удобнее было бы, играй мы в Минске. Но для нас, футболистов, никаких проблем, — сказал Поляков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поляков об открытой тренировке сборной: «Очень мало людей пришло. Но ближе к матчам, надеюсь, ажиотаж будет»
Защитник сборной Беларуси Денис Поляков после открытой тренировки сборной Беларуси удивился, что на тренировке команды было мало болельщиков.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)