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Поляков об открытой тренировке сборной: «Очень мало людей пришло. Но ближе к матчам, надеюсь, ажиотаж будет»

03.06.2019 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси Денис Поляков после открытой тренировки сборной Беларуси удивился, что на тренировке команды было мало болельщиков. 

- Чувствуется ли ажиотаж вокруг предстоящих матчей и то, что сборная интересна болельщикам?

– А эта тренировка была открытой?

- Да.

– Ха, ну тогда не чувствуется, конечно. Очень мало людей пришло. Но ближе к матчам, надеюсь, ажиотаж будет. Все-таки приезжают две неплохие сборные, одна из которых топовая.

- Как оцените то, что матчи пройдут на «Борисов-Арене», а не на столичном «Динамо»?

– Нам не впервой играть в Борисове. Наверное, не очень удобно добираться болельщикам. Для них удобнее было бы, играй мы в Минске. Но для нас, футболистов, никаких проблем, — сказал Поляков.

 
Теги: Минск
 
 
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Защитник сборной Беларуси Денис Поляков после открытой тренировки сборной Беларуси удивился, что на тренировке команды было мало болельщиков.
 
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