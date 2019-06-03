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«МЮ» может купить хавбека «Лестера» Мэддисона за 60 млн фунтов

04.06.2019 00:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Лестера» Джеймсом Мэддисоном.

Покупка Мэддисона стала приоритетной задачей для манкунианцев. Сумма трансфера может составить примерно за 60 миллионов фунтов.

«Лестер» еще не получил официального предложения, а переговоры находятся в ранней стадии.

Прошлым летом «Лестер» купил 22-летнего хавбека за 20 млн фунтов у «Норвича».

В минувшем сезоне Мэддисон забил 7 голов и сделал 7 голевых передач в 36 матчах чемпионата Англии.

 
 
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«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Лестера» Джеймсом Мэддисоном.
 
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