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«МЮ» может купить хавбека «Лестера» Мэддисона за 60 млн фунтов
04.06.2019 00:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Покупка Мэддисона стала приоритетной задачей для манкунианцев. Сумма трансфера может составить примерно за 60 миллионов фунтов.
Прошлым летом «Лестер» купил 22-летнего хавбека за 20 млн фунтов у «Норвича».
В минувшем сезоне Мэддисон забил 7 голов и сделал 7 голевых передач в 36 матчах чемпионата Англии.
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«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Лестера» Джеймсом Мэддисоном.
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