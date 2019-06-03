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«Ювентус» начал переговоры о трансфере Погба с «МЮ» и Райолой. Трансфер оценивается свыше 100 млн евро
04.06.2019 07:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Итальянский клуб вступил в переговоры с
«Ювентус» хочет вернуть француза и в ближайшее время может сделать предложение. «МЮ» вскоре примет решение о будущем Погба. Отмечается, что стороны только начали обговаривать возможный трансфер.
По данным Sky Italy, «МЮ»
26-летний чемпион мира играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
Также, напомним, желание приобрести Погба выражает «Реал».
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«Ювентус» начал переговоры о трансфере Погба с «МЮ» и Райолой. Трансфер оценивается свыше 100 млн евро
«Ювентус» работает над возвращением в команду полузащитника Поля Погба.
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