«Ювентус» начал переговоры о трансфере Погба с «МЮ» и Райолой. Трансфер оценивается свыше 100 млн евро

Источник материала: Tribuna.com

работает над возвращением в команду полузащитника Поля Погба.

Итальянский клуб вступил в переговоры с и агентом футболиста Мино Райолой.

«Ювентус» хочет вернуть француза и в ближайшее время может сделать предложение. «МЮ» вскоре примет решение о будущем Погба. Отмечается, что стороны только начали обговаривать возможный трансфер.

По данным Sky Italy, «МЮ» потребует за Погба свыше 100 миллионов евро.

26-летний чемпион мира играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

Также, напомним, желание приобрести Погба выражает «Реал».