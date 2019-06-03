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«Ювентус» начал переговоры о трансфере Погба с «МЮ» и Райолой. Трансфер оценивается свыше 100 млн евро

04.06.2019 07:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ювентус» работает над возвращением в команду полузащитника Поля Погба.

Итальянский клуб вступил в переговоры с «Манчестер Юнайтед» и агентом футболиста Мино Райолой.

«Ювентус» хочет вернуть француза и в ближайшее время может сделать предложение. «МЮ» вскоре примет решение о будущем Погба. Отмечается, что стороны только начали обговаривать возможный трансфер.

По данным Sky Italy, «МЮ» потребует за Погба свыше 100 миллионов евро.

26-летний чемпион мира играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

Также, напомним, желание приобрести Погба выражает «Реал».

 
 
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«Ювентус» работает над возвращением в команду полузащитника Поля Погба.
 
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