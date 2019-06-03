Уроженцы Пинска выступят на соревнованиях II Европейских игр в составе сборной Брестской области

Источник материала: Полесская правда

Брестскую область на II Европейских играх представят 23 спортсмена, которые выступят в девяти видах спорта. Такая информация озвучена на пресс-конференции в областном центре поддержки спорта.



Представители региона заявлены на соревнования по акробатике, бадминтону, баскетболу, велосипедному спорту, гребле на байдарках и каноэ, каратэ, легкой атлетике, пулевой стрельбе и пляжному футболу.

Место в составе сборной Брестской области завоевали и молодые, и опытные спортсмены. Среди них велосипедистка Елена Омелюсик, байдарочник Олег Юреня, а также легкоатлетки Татьяна Холодович и Эльвира Герман.

В команде региона и Юрий Щербацевич (пулевая стрельба). Он является многократным чемпионом Европы, призером мировых первенств, в его активе выступления на трех Олимпиадах и I Европейских играх в Баку. «На Европейских играх будут разыгрываться лицензии. Наверное, это даже более важная задача, чем завоевать медаль. Квота на Олимпийские игры — прежде всего, — сказал спортсмен. — Каждый спортсмен по-разному воспринимает выступление на домашнем старте: кому-то это помогает, другим может помешать. Думаю, для меня это не станет помехой».

Во время II Европейских игр на стадионе «Брестский» будет организована фан-зона с трансляцией состязаний из Минска и развлекательной программой для болельщиков и туристов региона. Эта площадка откроется 21 июня. Она будет работать с 17.00 до 23.00. В дни церемоний открытия и закрытия мультиспортивного форума — с 17.00 до 00.30.

По информации БелТА.





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