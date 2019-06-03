Николай Ходасевич: «Ислочь» уже высоко забралась в чемпионате. И вот Глеб игрок обоймы для того, чтобы на этих высоких позициях задержаться»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист и блогер Николай Ходасевич поделился мнением о том, где может продолжить карьеру покинувший БАТЭ хавбек Александр Глеб.

«БАТЭ прекрасен еще и тем, что в воскресенье дал нам хороший информационный повод, когда расторг контракт с Александром Глебом. Вот уж история! Что будет с Александром Глебом? Что вообще происходит с Александром Глебом и его неоднократным приходом в БАТЭ? Уже какой? Пятый по счету был.

Александр Глеб ушел. Куда ушел? И мне кажется, что Глеб этот год еще доиграет. При этом он не уедет за пределы Беларуси. Потому что его ждет знаменательное и радостное событие. С чем мы Александра и поздравляем: он во второй раз станет отцом в самое ближайшее время. А это значит, если продолжит карьеру, то это будет в пределах страны. А если еще сузить – в пределах минской области. Ну куда он может пойти? Возможно, минское «Динамо». Возможно, в жодинское «Торпедо». Возможно, еще куда-то.

Мне кажется, что фаворитом в приобретении является «Ислочь». Это мое предположение. Во-первых, слухи о том, что «Ислочь» готова взять в свои ряды Глеба уже ходили. Во-вторых, мы знаем, что Виталий Жуковский в хороших отношениях с Сашей. В-третьих, это Минск, где можно играть. Единственное, синтетика смущает. В-четвертых, «Ислочи», мне кажется, нужен Александр Глеб. «Ислочь» уже высоко забралась в чемпионате. И вот Глеб на дистанции игрок обоймы для того, чтобы на этих высоких позициях задержаться. Но это еще и имиджевый ход клуба. Глеб пригодился бы «Ислочи». Мне так кажется», – сказал Ходасевич.

«Прессбол»: «Ислочь» не подтвердила, но и не опровергла интерес к Глебу