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«Реал» возглавляет рейтинг УЕФА по итогам сезона, БАТЭ – 55-й, минское «Динамо» – 132-е

04.06.2019 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

УЕФА обновил рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19.

Рейтинг рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов.

Лидером рейтинга остается «Реал». Мадридский клуб набрал 146,000 очков.

1. «Реал» – 146,000

2. «Барселона» – 138,000

3. «Бавария» – 128,000

4. «Атлетико» – 127,000

5. «Ювентус» – 124,000

6. «Манчестер Сити» – 106,000

7. «Севилья» – 104,000

8. «ПСЖ» – 103,000

9. «Арсенал» – 101,000

10. «Порту» – 93,000

11. «Ливерпуль» – 91,000

12. «Челси» – 87,000

13. «Боруссия» Дортмунд – 85,000

14. «Рома» – 81,000

15. «Наполи» – 80,000

16. «Шахтер» – 80,000

17. «Тоттенхэм» – 78,000

18. «Манчестер Юнайтед» – 78,000

19. «Зенит» – 72,000

20. «Аякс» – 70,500

 

...

55. БАТЭ – 27,500…

132. «Динамо» Минск – 9,000

227. «Динамо» Брест – 4,375

228 «Шахтер» – 4,375

229. «Торпедо-БелАЗ» – 4.375

230. «Неман» – 4.375

Топ-10 команд по очкам в сезоне-2018/19:

1-2. «Барселона», «Челси» – 30,000

3. «Ливерпуль» – 29,000

4. «Аякс» – 27,000

5-6. «Арсенал», «Тоттенхэм» – 26,000

7. «Манчестер Сити» – 25,000

8. «Айнтрахт» – 24,000

9-10. «Порту», «Валенсия» – 23,000

 

 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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