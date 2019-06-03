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«Реал» возглавляет рейтинг УЕФА по итогам сезона, БАТЭ – 55-й, минское «Динамо» – 132-е
04.06.2019 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
УЕФА обновил рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19.
Рейтинг рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов.
Лидером рейтинга остается «Реал». Мадридский клуб набрал 146,000 очков.
1. «Реал» – 146,000
2. «Барселона» – 138,000
3. «Бавария» – 128,000
4. «Атлетико» – 127,000
5. «Ювентус» – 124,000
6. «Манчестер Сити» – 106,000
7. «Севилья» – 104,000
8. «ПСЖ» – 103,000
9. «Арсенал» – 101,000
10. «Порту» – 93,000
11. «Ливерпуль» – 91,000
12. «Челси» – 87,000
13. «Боруссия» Дортмунд – 85,000
14. «Рома» – 81,000
15. «Наполи» – 80,000
16. «Шахтер» – 80,000
17. «Тоттенхэм» – 78,000
18. «Манчестер Юнайтед» – 78,000
19. «Зенит» – 72,000
20. «Аякс» – 70,500
...
55. БАТЭ – 27,500…
132. «Динамо» Минск – 9,000
227. «Динамо» Брест – 4,375
228 «Шахтер» – 4,375
229. «Торпедо-БелАЗ» – 4.375
230. «Неман» – 4.375
Топ-10 команд по очкам в сезоне-2018/19:
1-2. «Барселона», «Челси» – 30,000
3. «Ливерпуль» – 29,000
4. «Аякс» – 27,000
5-6. «Арсенал», «Тоттенхэм» – 26,000
7. «Манчестер Сити» – 25,000
8. «Айнтрахт» – 24,000
9-10. «Порту», «Валенсия» – 23,000
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УЕФА обновил рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19.
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