Криушенко пообещал сбрить усы, если сборная Беларуси отберет очки у Германии

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко пообещал сбрить усы, если наша команда возьмет хотя бы очко в матче квалификации Евро-2020 против Германии, который пройдет 8 июня на «Борисов-Арене».

– Игорь Николаевич, у немцев выиграем? Давайте на усы с вами поговорим! Если выиграем, усы сбриваем?

– Хорошо! Сбрею, все сбрею!

– Договорились!

Чуть позже в видео журналист Александр Ивулин снова встретил Игоря Криушенко после тренировки и напомнил про пари.

– Игорь Николаевич.

– Да, Сань.

– Усы.

– Хорошо-хорошо :) Очки. Просто возьмем очки с ними и…

– Тогда на «ЧестнОк» подписываемся и все дела.

– Хорошо, подписался. Нет вопросов :) Умеешь ты уговаривать!

– Хорошо, Игорь Николаевич. Удачи вам!

– Спасибо.