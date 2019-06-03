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Криушенко пообещал сбрить усы, если сборная Беларуси отберет очки у Германии
04.06.2019 11:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко пообещал сбрить усы, если наша команда возьмет хотя бы очко в матче квалификации Евро-2020 против Германии, который пройдет 8 июня на «Борисов-Арене».
– Игорь Николаевич, у немцев выиграем? Давайте на усы с вами поговорим! Если выиграем, усы сбриваем?
– Хорошо! Сбрею, все сбрею!
– Договорились!
Чуть позже в видео журналист Александр Ивулин снова встретил Игоря Криушенко после тренировки и напомнил про пари.
– Игорь Николаевич.
– Да, Сань.
– Усы.
– Хорошо-хорошо :) Очки. Просто возьмем очки с ними и…
– Тогда на
– Хорошо, подписался. Нет вопросов :) Умеешь ты уговаривать!
– Хорошо, Игорь Николаевич. Удачи вам!
– Спасибо.
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко пообещал сбрить усы, если наша команда возьмет хотя бы очко в матче квалификации Евро-2020 против Германии, который...
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