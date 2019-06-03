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Аллегри не против заменить Сарри в «Челси», но в клубе не хотят назначать третьего итальянца подряд

04.06.2019 14:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Челси» ведет поиски главного тренера на замену Маурицио Сарри, который, скорее всего, этим летом переберется в «Ювентус».

По информации The Telegraph, в списке клуба есть: Фрэнк Лэмпард («Дерби»), Хави Грасия («Уотфорд») (о них уже сообщалось), а также Нуну Эшпириту Санту из «Вулверхэмптона» и помощник Гарета Саутгейта в сборной Англии Стив Холланд, ранее уже работавший в «Челси».

В должности тренера «Челси» заинтересован покинувший ранее «Ювентус» Массимилиано Аллегри. Специалист хотел бы поработать в АПЛ. Но в клубе скептически относятся к третьему итальянцу подряд на посту главного тренера, учитывая проблемы, с которыми «Челси» столкнулся при Антонио Конте и Сарри.

Сообщалось, что Сарри уже договорился с «Ювентусом» о контракте, а «Челси» готов отпустить его за 5 миллионов фунтов.

 
 
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«Челси» ведет поиски главного тренера на замену Маурицио Сарри, который, скорее всего, этим летом переберется в «Ювентус».
 
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