Аллегри не против заменить Сарри в «Челси», но в клубе не хотят назначать третьего итальянца подряд

Источник материала: Tribuna.com

«Челси» ведет поиски главного тренера на замену Маурицио Сарри, который, скорее всего, этим летом переберется в «Ювентус».

По информации The Telegraph, в списке клуба есть: Фрэнк Лэмпард («Дерби»), Хави Грасия («Уотфорд») (о них уже сообщалось), а также Нуну Эшпириту Санту из «Вулверхэмптона» и помощник Гарета Саутгейта в сборной Англии Стив Холланд, ранее уже работавший в «Челси».

В должности тренера «Челси» заинтересован покинувший ранее «Ювентус» Массимилиано Аллегри. Специалист хотел бы поработать в АПЛ. Но в клубе скептически относятся к третьему итальянцу подряд на посту главного тренера, учитывая проблемы, с которыми «Челси» столкнулся при Антонио Конте и Сарри.

Сообщалось, что Сарри уже договорился с «Ювентусом» о контракте, а «Челси» готов отпустить его за 5 миллионов фунтов.