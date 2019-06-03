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До +31 градуса: наступившая неделя обещает быть горячей

04.06.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сегодня погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью +9…+15 °С, максимальная в середине дня +23…+29 °С.

Завтра страна останется в области повышенного атмосферного давления, лишь днем юго-западная половина страны окажется в неустойчивой воздушной массе, поступающей с территории Украины. Ночью преимущественно без осадков, днем по юго-западу возможны кратковременные дожди и даже грозы. Температура воздуха ночью +11…+18 °С, максимальная днем +23…+29 °С.

6 июня погоду будет формировать теплая и неустойчивая воздушная масса, поступающая с Украины и юга России. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром. Возможно, кому-то они принесут облегчение, ведь днем температура воздуха ожидается +24…+29 °С.

С четверга по субботу возможны кратковременные грозовые дожди. Тем не менее температура воздуха ночью будет достигать +20 °С, а днем станет варьироваться от +24 до +31 °С.

На погоду воскресенья повлияет атмосферный фронт. По западу страны температура днем вряд ли превысит отметку +21 °С, а вот восточные регионы продолжат наслаждаться теплом — до +31 °С.

СБ — Беларусь Сегодня

 
 
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Сегодня погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью +9…+15 °С, максимальная в середине дня
 
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