Движение через пункт пропуска «Бенякони» будет затруднено с 4 по 7 июня

Источник материала: Полымя

Движение всех видов транспорта будет затруднено в пункте пропуска «Бенякони» на границе с Литвой из-за проведения дорожных работ, об этом предупредили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Дело в том, что «Беняконях» с 4 по 7 июня будет временно изменена схема организации движения. Это связано с проведением дорожных работ в пункте пропуска и на участке автодороги М11/Е85 граница Литовской Республики — Лида — Слоним — Бытень.

«Дорожные работы направлены на повышение эффективности функционирования пункта пропуска, создание условий для более комфортного и безопасного пересечения границы», — рассказали в ГПК.

Пограничники также рекомендовали водителям учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты для пересечения белорусско-литовской границы.

Также автомобилистам стоит помнить, что затруднения движения с 5 по 8 июня возможны в пункте пропуска «Каменный Лог». Ориентировочно на протяжении трех дней там будут ремонтировать дорожное покрытие. Из-за этого пропуск транспортных средств, следующих как на въезд, так и на выезд, будет замедлен.

В данный момент очередей легковых автомобилей и автобусов на границе с Литвой нет ни в одном из пунктов пропуска. Однако есть проблемы с пересечением границы у грузовиков. Так, в «Каменном Логе» скопилось более 500 большегрузов, в «Беняконях» — более 260, в «Привалке» — более 240, а в «Котловке» — более 140.

Sputnik.by