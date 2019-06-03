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Лето, солнце, вода и песок. Воспитанники пришкольного лагеря «Радуга» СШ №2 приняли участие в открытии купального сезона

04.06.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Во вторник, 4 июня, на берегу озера «Юбилейное» в г.п. Кореличи было как никогда оживленно. И это совсем не случайно: здесь состоялся долгожданный момент открытия купального сезона.

В торжественном открытии купального сезона-2019 приняли участие председатель районного объединения ОСВОД Александр Кандрусик, сотрудники Кореличских районного отдела внутренних дел и районного отдела по чрезвычайным ситуациям, работники РУП ЖКХ, которые в преддверии купального сезона обустроили пляж и привели территорию вокруг озера в надлежащий порядок, а также первый секретарь РК ОО «БРСМ» Евгений Пархомович. Благочинный церквей Кореличского округа протоиерей Николай Орса по традиции на берегу Юбилейного совершил молебен на начало всякого доброго дела и освятил озеро, чтобы предстоящий купальный сезон прошел без происшествий и запомнился отдыхающим только радостными заплывами.

Лето, солнце, вода и песок. Воспитанники пришкольного лагеря «Радуга» СШ №2 приняли участие в открытии купального сезона

Лето, солнце, вода и песок. Воспитанники пришкольного лагеря «Радуга» СШ №2 приняли участие в открытии купального сезона

Лето, солнце, вода и песок. Воспитанники пришкольного лагеря «Радуга» СШ №2 приняли участие в открытии купального сезона

Лето, солнце, вода и песок. Воспитанники пришкольного лагеря «Радуга» СШ №2 приняли участие в открытии купального сезона

Лето, солнце, вода и песок. Воспитанники пришкольного лагеря «Радуга» СШ №2 приняли участие в открытии купального сезона

Лето, солнце, вода и песок. Воспитанники пришкольного лагеря «Радуга» СШ №2 приняли участие в открытии купального сезона

Лето, солнце, вода и песок. Воспитанники пришкольного лагеря «Радуга» СШ №2 приняли участие в открытии купального сезона

Лето, солнце, вода и песок. Воспитанники пришкольного лагеря «Радуга» СШ №2 приняли участие в открытии купального сезона

Лето, солнце, вода и песок. Воспитанники пришкольного лагеря «Радуга» СШ №2 приняли участие в открытии купального сезона

Лето, солнце, вода и песок. Воспитанники пришкольного лагеря «Радуга» СШ №2 приняли участие в открытии купального сезона

Лето, солнце, вода и песок. Воспитанники пришкольного лагеря «Радуга» СШ №2 приняли участие в открытии купального сезона

Несомненно, искреннюю радость от начала лета и открытия купального сезона испытали воспитанники пришкольного лагеря «Радуга» СШ №2 г.п. Кореличи. Искупаться дети пока еще не смогли, но вдоволь наигрались на берегу озера. Вот оно, настоящее лето, которое обязательно принесёт ребятам оздоровление и прилив сил и положительных эмоций.

Лето, солнце, вода и песок. Воспитанники пришкольного лагеря «Радуга» СШ №2 приняли участие в открытии купального сезона

Лето, солнце, вода и песок. Воспитанники пришкольного лагеря «Радуга» СШ №2 приняли участие в открытии купального сезона

Лето, солнце, вода и песок. Воспитанники пришкольного лагеря «Радуга» СШ №2 приняли участие в открытии купального сезона

Лето, солнце, вода и песок. Воспитанники пришкольного лагеря «Радуга» СШ №2 приняли участие в открытии купального сезона

Лето, солнце, вода и песок. Воспитанники пришкольного лагеря «Радуга» СШ №2 приняли участие в открытии купального сезона

Оксана ЯНУШ

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Во вторник, 4 июня, на берегу озера «Юбилейное» в г.п. Кореличи было как никогда оживленно. И это совсем не случайно:
 
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