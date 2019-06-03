Сарри о работе в «Юве» после «Наполи»: «Нужно ли хранить верность жене, с которой ты развелся?»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Маурицио Сарри рассказал о желании вернуться в Италию и возможной работе в клубе серии А.

Ожидается, что 60-летний итальянец, ранее работавший в в «Наполи», возглавит «Ювентус», где будет зарабатывать 6-7 млн евро в год.

«Для нас, итальянцев, связь с домом всегда сильна, мы чувствуем, что нам чего-то не хватает.

Это был тяжелый год. Я начинаю ощущать тяжесть разлуки с друзьями, с пожилыми родителями, которых я редко вижу.

Но в свои годы я делаю только профессиональный выбор. Я не буду тренировать еще двадцать лет – возраст в паспорте говорит об этом.

Тренировать непросто. Когда я возвращаюсь домой в Тоскану, чувствую себя незнакомцем. Я спал лишь тридцать ночей за последние несколько лет.

Неаполитанцы знают, как я люблю их. В прошлом году я решил уехать в Англию, чтобы не работать в другой итальянской команде. Профессия может указать другой путь, но отношения с людьми не изменятся.

Нужно быть лояльным на 110%, когда ты в клубе, но что значит верность? А если однажды клуб уволит тебя, что тебе делать? Хранить верность жене, с которой ты развелся?

Последним символом клуба был Тотти. В будущем таких игроков не будет», – сказал Сарри.

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