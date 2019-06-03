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Владимир Корытько: «Не очень хорошо отношусь к футболистам, которые меняют паспорта»

04.06.2019 17:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси U-19 Владимир Корытько порассуждал на тему смены гражданства.

– Далеко не всем белорусским футболистам удается заиграть в РПЛ. В чем причина?

– Наверное, это уровень подготовки спортсменов. Это первостепенная проблема белорусского футбола. Нужно изменить подготовку детско-юношеского футбола.

– Известно, что некоторым молодым спортсменам из Беларуси предлагали российские паспорта. Отмена лимитов повлияет на ситуацию?

– Это выбор каждого. Родина это Родина. Выступление за сборную – это очень серьезно. Не очень хорошо отношусь к футболистам, которые меняют паспорта. Но это их личное дело.

– Что посоветовали бы своему воспитаннику, если бы подошел с подобным вопросом?

– Знаете, советовать в этой ситуации трудно. Это личный выбор человека: либо выступать за свою страну на международной арене, либо какие-то финансовые блага.

– Не кажется ли вам, что с отменой лимита в Беларусь начнут приезжать легионеры не самого высокого уровня?

– Если приедут футболисты не очень высокого уровня, почему нашим парням этого бояться? Если приедут хорошие ребята с хорошей базой и подготовкой, это будет только подспорьем для нашей молодежи. Они могут перенимать какой-то опыт. Конкуренция всегда дает рост, – сказал Корытько.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси U-19 Владимир Корытько порассуждал на тему смены гражданства.
 
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