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Гол Месси «Ливерпулю» со штрафного назван болельщиками лучшим в этой ЛЧ
04.06.2019 18:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Болельщики выбрали лучший гол Лиги чемпионов-2018/19.
Им признан мяч, забитый форвардом «Барселоны» Лионелем Месси в ворота «Ливерпуля» со штрафного в первом полуфинале (3:0).
В топ-4 вошли голы Криштиану Роналду (в игре с «Манчестер Юнайтед»), Арьена Роббена («Бенфике») и Ивана Ракитича («Тоттенхэму»).
Ранее УЕФА назвал десятку лучших голов турнира, поставив на первое место мяч Роналду.
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