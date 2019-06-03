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Гол Месси «Ливерпулю» со штрафного назван болельщиками лучшим в этой ЛЧ

04.06.2019 18:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Болельщики выбрали лучший гол Лиги чемпионов-2018/19.

Им признан мяч, забитый форвардом «Барселоны» Лионелем Месси в ворота «Ливерпуля» со штрафного в первом полуфинале (3:0).

В топ-4 вошли голы Криштиану Роналду (в игре с «Манчестер Юнайтед»), Арьена Роббена («Бенфике») и Ивана Ракитича («Тоттенхэму»).

Ранее УЕФА назвал десятку лучших голов турнира, поставив на первое место мяч Роналду.

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