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Николай Ходасевич: «По моей информации, в июле вскроется вторая волна «договорняков» в белорусском футболе»

04.06.2019 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист и блогер Николай Ходасевич поделился информацией о том, что в белорусском футболе будут обнародованы новые данные о договорных матчах.

«По моей информации, в июле вскроется вторая волна «договорняков» в белорусском футболе», – сказал Ходасевич в своей программе «Бремя футбола» на YouTube.

ГУБОПиК: доказаны 15 «матчей-договорняков», 29 встреч находятся под подозрением

 
 
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Журналист и блогер Николай Ходасевич поделился информацией о том, что в белорусском футболе будут обнародованы новые данные о договорных матчах.
 
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