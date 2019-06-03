Николай Ходасевич: «По моей информации, в июле вскроется вторая волна «договорняков» в белорусском футболе»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист и блогер Николай Ходасевич поделился информацией о том, что в белорусском футболе будут обнародованы новые данные о договорных матчах.

«По моей информации, в июле вскроется вторая волна «договорняков» в белорусском футболе», – сказал Ходасевич в своей программе «Бремя футбола» на YouTube.

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