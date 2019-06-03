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Николай Ходасевич: «По моей информации, в июле вскроется вторая волна «договорняков» в белорусском футболе»
04.06.2019 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист и блогер Николай Ходасевич поделился информацией о том, что в белорусском футболе будут обнародованы новые данные о договорных матчах.
«По моей информации, в июле вскроется вторая волна «договорняков» в белорусском футболе», – сказал Ходасевич в своей программе «Бремя футбола» на YouTube.
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Николай Ходасевич: «По моей информации, в июле вскроется вторая волна «договорняков» в белорусском футболе»
Журналист и блогер Николай Ходасевич поделился информацией о том, что в белорусском футболе будут обнародованы новые данные о договорных матчах.
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