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На время Европейских игр в Минске запланирована акция «Социальный патруль». Бомжей, которые нуждаются в лечении, разместят в двух медучреждениях
04.06.2019 19:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На время Европейских игр-2019 в Минске запланирована акция «Социальный патруль».
«Уже с 20 мая отлавливают в Минске всех лиц без определенного места жительства. Их на все время, пока будут проходить Европейские игры, прячут в 11-ю городскую клиническую больницу и Минский городской клинический наркологический диспансер. Как результат – полные палаты и пациенты на коридорах», – сообщает
Ранее, акция проводилась в столице ежегодно в зимний период. Ее цель – выявление лиц без определенного места жительства, оказание им социальной, медицинской, гуманитарной помощи.
Отметим, что акция «Социальный патруль» проводится регулярно. В 2018 году помощь была оказана 900 бездомным.
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На время Европейских игр в Минске запланирована акция «Социальный патруль». Бомжей, которые нуждаются в лечении, разместят в двух медучреждениях
На время Европейских игр-2019 в Минске запланирована акция «Социальный патруль».
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