На время Европейских игр в Минске запланирована акция «Социальный патруль». Бомжей, которые нуждаются в лечении, разместят в двух медучреждениях

Источник материала: Tribuna.com

На время Европейских игр-2019 в Минске запланирована акция «Социальный патруль».

«Уже с 20 мая отлавливают в Минске всех лиц без определенного места жительства. Их на все время, пока будут проходить Европейские игры, прячут в 11-ю городскую клиническую больницу и Минский городской клинический наркологический диспансер. Как результат – полные палаты и пациенты на коридорах», – сообщает NEXTA.

Ранее, акция проводилась в столице ежегодно в зимний период. Ее цель – выявление лиц без определенного места жительства, оказание им социальной, медицинской, гуманитарной помощи.

Отметим, что акция «Социальный патруль» проводится регулярно. В 2018 году помощь была оказана 900 бездомным.



