Источник материала: Tribuna.com

В Жодино директоров школ призывают обеспечить посещаемость матча молодежной сборной Беларуси с помощью учащихся.

«Работаю в системе образования Жодино. У нас тут 8 июня будут свои Европейские игры, только маленькие. Педагоги в этот день каким-то образом должны исхитриться не только принять экзамены у 9-х классов и провести выпускной вечер для 11-х, а еще и сходить на футбол – судя по всему, в бальных платьях, ибо переодеться будет некогда и негде. Кроме того, нужно собрать уже разъехавшихся на каникулы детей (квота от 15 до 50 человек!), которые с интересом будут впитывать в свой лексикон новые слова от не совсем трезвых фанатов. А кто ж еще поддержит отечественный футбол!» – сообщает одна из подписчиц канала NEXTA.

Напомним, молодежная сборная Беларуси сыграет со сверстниками из Казахстана 8 июня. Встреча пройдет в Жодино на стадионе «Торпедо» и начнется в 14.00 по белорусскому времени.



