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Мартынович попал в символическую сборную Лиги Европы по версии WhoScored.com
04.06.2019 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович попал в символическую сборную Лиги Европы по версии
Подробную статистику 31-летнего футболиста смотрите
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Белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович попал в символическую сборную Лиги Европы по версии WhoScored.com.
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