СТВ: «На одно место волонтера Европейских игр-2019 претендовали три кандидата»

Источник материала: Tribuna.com

Ведущий специалист по организации работы волонтерских центров Дирекции II Европейских игр Мария Воинова рассказала о подготовке к соревнованиям.

«Если вы подойдете к любому из волонтеров вне зависимости от его функций, вы сможете узнать какую-то общую информацию. Но у каждого есть свои специфические обязанности и функции, потому навигацией по объекту занимаются волонтеры сервиса для зрителей. Они будут помогать людям сориентироваться на объекте – куда и как пройти», – сказала Воинова.

Как сообщили в сюжете телеканала СТВ, На Европейских играх-2019 будут работать 8 тысяч волонтеров. Все они прошли конкурсный отбор. На одно место претендовали три кандидата. Больше всего желающих было из России, Украины и даже из Великобритании. Из этой страны приедет и самый возрастной волонтер: ему 81 год.