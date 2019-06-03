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СТВ: «На одно место волонтера Европейских игр-2019 претендовали три кандидата»

04.06.2019 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ведущий специалист по организации работы волонтерских центров Дирекции II Европейских игр Мария Воинова рассказала о подготовке к соревнованиям.

«Если вы подойдете к любому из волонтеров вне зависимости от его функций, вы сможете узнать какую-то общую информацию. Но у каждого есть свои специфические обязанности и функции, потому навигацией по объекту занимаются волонтеры сервиса для зрителей. Они будут помогать людям сориентироваться на объекте – куда и как пройти», – сказала Воинова.

Как сообщили в сюжете телеканала СТВ, На Европейских играх-2019 будут работать 8 тысяч волонтеров. Все они прошли конкурсный отбор. На одно место претендовали три кандидата. Больше всего желающих было из России, Украины и даже из Великобритании. Из этой страны приедет и самый возрастной волонтер: ему 81 год.

 
 
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Ведущий специалист по организации работы волонтерских центров Дирекции II Европейских игр Мария Воинова рассказала о подготовке к соревнованиям.
 
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