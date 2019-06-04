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Диего Марадона: «Если «МЮ» нужен главный тренер – я готов»

04.06.2019 23:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона выразил желание стать главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Если «МЮ» нужен главный тренер, то я готов

Я знаю, что они продают много футболок по всему миру, но им также нужно выигрывать трофеи. Я могу сделать это.

«Манчестер Юнайтед» долго был моей любимой английской командой.

У них было много отличных игроков и отличная команда под руководством Алекса Фергюсона», – заявил Марадона.

Напомним, Марадона является экс-председателем правления брестского «Динамо».

 
 
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Легенда аргентинского футбола Диего Марадона выразил желание стать главным тренером «Манчестер Юнайтед».
 
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