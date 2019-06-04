|
Диего Марадона: «Если «МЮ» нужен главный тренер – я готов»
04.06.2019 23:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона выразил желание стать главным тренером «Манчестер Юнайтед».
«Если «МЮ» нужен главный тренер, то я готов
Я знаю, что они продают много футболок по всему миру, но им также нужно выигрывать трофеи. Я могу сделать это.
«Манчестер Юнайтед» долго был моей любимой английской командой.
У них было много отличных игроков и отличная команда под руководством Алекса Фергюсона», – заявил Марадона.
Напомним, Марадона является экс-председателем правления брестского «Динамо».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона выразил желание стать главным тренером «Манчестер Юнайтед».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)