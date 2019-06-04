Диего Марадона: «Если «МЮ» нужен главный тренер – я готов»

Источник материала: Tribuna.com

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона выразил желание стать главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Если «МЮ» нужен главный тренер, то я готов

Я знаю, что они продают много футболок по всему миру, но им также нужно выигрывать трофеи. Я могу сделать это.

«Манчестер Юнайтед» долго был моей любимой английской командой.

У них было много отличных игроков и отличная команда под руководством Алекса Фергюсона», – заявил Марадона.

Напомним, Марадона является экс-председателем правления брестского «Динамо».