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Андреас Кепке: «В игре против Беларуси сыграет Нойер. Он наш капитан, наш первый номер»
05.06.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер вратарей сборной Германии Андреас Кепке рассказал, кто будет основным голкипером в матче с белорусами.
«В игре против Беларуси сыграет Мануэль Нойер. Он наш капитан, наш первый номер», – сказал Кепке.
Ранее сообщалось, что Нойер вызван в сборную c небольшим повреждением. Вне состава остались вратарь Марк-Андре тер Стеген и Бернд Лено, у которых имеются травмы.
В связи с этим в сборную Германии был вызван Свен Ульрайх. 30-летний вратарь «Баварии»
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Тренер вратарей сборной Германии Андреас Кепке рассказал, кто будет основным голкипером в матче с белорусами.
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