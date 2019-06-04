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Андреас Кепке: «В игре против Беларуси сыграет Нойер. Он наш капитан, наш первый номер»

05.06.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер вратарей сборной Германии Андреас Кепке рассказал, кто будет основным голкипером в матче с белорусами.

 «В игре против Беларуси сыграет Мануэль Нойер. Он наш капитан, наш первый номер», – сказал Кепке.

Ранее сообщалось, что Нойер вызван в сборную c небольшим повреждением. Вне состава остались вратарь Марк-Андре тер Стеген и Бернд Лено, у которых имеются травмы.

В связи с этим в сборную Германии был вызван Свен Ульрайх. 30-летний вратарь «Баварии» впервые в карьере попал в заявку главной команды страны. Также в заявке находится вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп.

Мануэль Нойер: «Хочу играть так долго, как позволит мое тело»

 
 
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Тренер вратарей сборной Германии Андреас Кепке рассказал, кто будет основным голкипером в матче с белорусами.
 
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