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БАТЭ реализовал 3745 клубных карт. Это рекорд для борисовчан
05.06.2019 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В пятницу, 31 мая, завершилась продажа клубных карт БАТЭ на сезон-2019. Их было реализована 3745,
Отметим, что это рекорд для борисовчан. В прошлом году клуба удалось реализовать 3529 клубных карт.
Средняя посещаемость домашних матчей БАТЭ составляет 6353 зрителя. Это второй показатель в высшей лиге. Лидерство удерживает брестское «Динамо» – 8486.
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В пятницу, 31 мая, завершилась продажа клубных карт БАТЭ на сезон-2019.
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