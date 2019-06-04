БАТЭ реализовал 3745 клубных карт. Это рекорд для борисовчан

Источник материала: Tribuna.com

В пятницу, 31 мая, завершилась продажа клубных карт БАТЭ на сезон-2019. Их было реализована 3745, сообщает пресс-служба команды.

Отметим, что это рекорд для борисовчан. В прошлом году клуба удалось реализовать 3529 клубных карт.

Средняя посещаемость домашних матчей БАТЭ составляет 6353 зрителя. Это второй показатель в высшей лиге. Лидерство удерживает брестское «Динамо» – 8486.