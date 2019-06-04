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«Прессбол»: «Ислочь» готова заключить контракт с Глебом, но решение футболист примет сам
05.06.2019 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как
Отметим, что летнее трансферное окно в высшей лиге откроется 19 июля.
2 июня Глеб расторг контракт с БАТЭ по соглашению сторон.
Глебу надо или перейти в Брест, или завершить карьеру. Иначе будет неинтересно
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Как сообщает «Прессбол», «Ислочь» готова заключить контракт с Глебом, однако решение остается за самим футболистом.
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