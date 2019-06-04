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«Прессбол»: «Ислочь» готова заключить контракт с Глебом, но решение футболист примет сам

05.06.2019 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как сообщает «Прессбол», «Ислочь» готова заключить контракт с Глебом, однако решение остается за самим футболистом. 

Отметим, что летнее трансферное окно в высшей лиге откроется 19 июля. 

2 июня Глеб расторг контракт с БАТЭ по соглашению сторон.

Глеб покинул БАТЭ

Глебу надо или перейти в Брест, или завершить карьеру. Иначе будет неинтересно

Николай Ходасевич: «Ислочь» уже высоко забралась в чемпионате. И вот Глеб игрок обоймы для того, чтобы на этих высоких позициях задержаться»

 
Теги: Брест
 
 
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Как сообщает «Прессбол», «Ислочь» готова заключить контракт с Глебом, однако решение остается за самим футболистом.
 
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