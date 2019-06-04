ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

05.06.2019 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Закрыто дело по обвинению нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании.

В прошлом месяце в суд Лас-Вегаса (штат Невада, США) поступило уведомление о добровольном прекращении разбирательства.

При этом не уточняется, достигла ли сторона обвинения договоренности с 34-летним футболистом.

Осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009-го.

В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов.

В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.

Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно

«Я вошел в нее сзади. Это было грубо». Извините, но в деле Роналду новые подробности

Игра от Sports.ru: Сможете пробежать марафон быстрее девушки из финала ЛЧ?

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закрыто дело по обвинению нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Ходасевич о «Динамо» Брест: «Сегодня уже никто не удивится, если знаковый для города год 1000‑летия станет чемпионским»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика