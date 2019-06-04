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Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто
05.06.2019 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Закрыто дело по обвинению нападающего
В прошлом месяце в суд Лас-Вегаса (штат Невада, США) поступило уведомление о добровольном прекращении разбирательства.
При этом не уточняется, достигла ли сторона обвинения договоренности с 34-летним футболистом.
Осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009-го.
В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов.
В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.
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Закрыто дело по обвинению нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании.
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