|
Ходасевич о «Динамо» Брест: «Сегодня уже никто не удивится, если знаковый для города год 1000‑летия станет чемпионским»
05.06.2019 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением об успехах брестского «Динамо» в чемпионате Беларуси.
«На берегах Буга пик зрительского интереса: коллектив Марцела Лички лидирует в чемпионате, исполнителей с именем в обойме предостаточно. Более восьми тысяч болельщиков на каждом домашнем поединке брестчан — уникальный показатель для наших широт.
В «Динамо» даже одного‑единственного лидера выделить сложно. Артем Милевский по‑прежнему в центре внимания, но капитан Павел Нехайчик почти каждый тур по итогам голосования признается лучшим игроком матча. У «бело‑синих» в каждой линии кумир для молодежи: надежный Гутор, энергичный Кики и мастер стандартов Дуарте, сборники в полузащите — Кисляк, Савицкий да заводной украинец Нойок, гренадер Лаптев в атаке. Со стадиона после финального свистка им выбраться непросто — сначала продолжительные аплодисменты, затем многочисленные просьбы расписаться в клубной программке и сфотографироваться.
Сегодня уже никто не удивится, если знаковый для Бреста год 1000‑летия города станет чемпионским», – написал Ходасевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ходасевич о «Динамо» Брест: «Сегодня уже никто не удивится, если знаковый для города год 1000‑летия станет чемпионским»
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением об успехах брестского «Динамо» в чемпионате Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)