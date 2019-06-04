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Ходасевич о «Динамо» Брест: «Сегодня уже никто не удивится, если знаковый для города год 1000‑летия станет чемпионским»

05.06.2019 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением об успехах брестского «Динамо» в чемпионате Беларуси.

«На берегах Буга пик зрительского интереса: коллектив Марцела Лички лидирует в чемпионате, исполнителей с именем в обойме предостаточно. Более восьми тысяч болельщиков на каждом домашнем поединке брестчан — уникальный показатель для наших широт.

В «Динамо» даже одного‑единственного лидера выделить сложно. Артем Милевский по‑прежнему в центре внимания, но капитан Павел Нехайчик почти каждый тур по итогам голосования признается лучшим игроком матча. У «бело‑синих» в каждой линии кумир для молодежи: надежный Гутор, энергичный Кики и мастер стандартов Дуарте, сборники в полузащите — Кисляк, Савицкий да заводной украинец Нойок, гренадер Лаптев в атаке. Со стадиона после финального свистка им выбраться непросто — сначала продолжительные аплодисменты, затем многочисленные просьбы расписаться в клубной программке и сфотографироваться.

Сегодня уже никто не удивится, если знаковый для Бреста год 1000‑летия города станет чемпионским», – написал Ходасевич.

 
Теги: Брест
 
 
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Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением об успехах брестского «Динамо» в чемпионате Беларуси.
 
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