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Киевское «Динамо» продлит контракт с Хацкевичем. В случае непопадания клуба в основной раунд ЛЧ, тренер должен будет подать в отставку
05.06.2019 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня киевское «Динамо» официально объявит о продлении контракта с главным тренером Александром Хацкевичем. Об этом сообщает
По информации портала
Напомним, что предыдущий контракт белорусского специалиста истек 31 мая.
Хацкевич возглавляет «Динамо» с лета 2017 года.
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Киевское «Динамо» продлит контракт с Хацкевичем. В случае непопадания клуба в основной раунд ЛЧ, тренер должен будет подать в отставку
Сегодня киевское «Динамо» официально объявит о продлении контракта с главным тренером Александром Хацкевичем.
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