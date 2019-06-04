Киевское «Динамо» продлит контракт с Хацкевичем. В случае непопадания клуба в основной раунд ЛЧ, тренер должен будет подать в отставку

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня киевское «Динамо» официально объявит о продлении контракта с главным тренером Александром Хацкевичем. Об этом сообщает «Динамомания».

По информации портала FootBoom, руководство киевского клуба выдвинуло тренеру одно условие. В случае непопадания «Динамо» в основной раунд Лиги чемпионов, тренер автоматически должен будет подать в отставку.

Напомним, что предыдущий контракт белорусского специалиста истек 31 мая.

Хацкевич возглавляет «Динамо» с лета 2017 года.