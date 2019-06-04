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Модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ, оштрафуют на 15 тысяч евро. Доход от рекламы оценивается в 3,5 млн евро

05.06.2019 14:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Модель Кинси Волански, выбежавшая в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0:2) в Мадриде, должна заплатить штраф в размере 15 тысяч евро.

Согласно исследованию Apex Marketing Group, канал VitalyzdTv, название которого было написано на купальнике Волански, может заработать благодаря такой рекламе 3,5 млн евро.

После финального матча аккаунт Волански в инстаграме набрал порядка 2,5 млн подписчиков, но после этого был заблокирован и по-прежнему недоступен.

Выбежавшая на поле модель набрала почти 3 млн подписчиков в инстаграме, но теперь ее аккаунт недоступен

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Модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ, оштрафуют на 15 тысяч евро. Доход от рекламы оценивается в 3,5 млн евро

 
 
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Модель Кинси Волански, выбежавшая в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0:2) в Мадриде, должна заплатить штраф в размере 15...
 
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