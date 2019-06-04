|
Модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ, оштрафуют на 15 тысяч евро. Доход от рекламы оценивается в 3,5 млн евро
05.06.2019 14:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Модель Кинси Волански, выбежавшая в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» –
Согласно исследованию Apex Marketing Group, канал VitalyzdTv, название которого было написано на купальнике Волански, может заработать благодаря такой рекламе 3,5 млн евро.
После финального матча аккаунт Волански в инстаграме набрал порядка 2,5 млн подписчиков, но после этого был заблокирован и по-прежнему недоступен.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ, оштрафуют на 15 тысяч евро. Доход от рекламы оценивается в 3,5 млн евро
Модель Кинси Волански, выбежавшая в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0:2) в Мадриде, должна заплатить штраф в размере 15...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)