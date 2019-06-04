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Нойок продлил контракт с брестским «Динамо» до конца 2021 года
05.06.2019 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок продлил контракт с клубом до конца 2021 года.
Предыдущее соглашение 27-летнего футболиста истекало после завершения текущего сезона.
Нойок перешел из минского «Динамо» в брестское летом 2018 года. Провел за брестский клуб 21 матч в чемпионате Беларуси, забил 4 мяча. Подробная статистика 27-летнего полузащитника
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Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок продлил контракт с клубом до конца 2021 года.
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