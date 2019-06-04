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Талай не выступит на Европейских играх в Минске, Герман, Арзамасова, Холодович, Недосеков – в составе
05.06.2019 20:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Определился состав сборной Беларуси по легкой атлетике на Европейские игры-2019, которые пройдут в Минске.
На соревнованиях выступят:
Эльвира Герман, Анастасия Мирончик-Иванова, Татьяна Холодович, Максим Недосеков, Кристина Тимановская, Виталий Парахонько, Станислав Дорогокупец, Руслана Рашкован, Алексей Лазарев, Марина Михан, Юлия Костючкова, Марина Арзамасова, Ян Слома, Виолетта Скворцова, Игорь Зубко, Александр Василевский, Илья Карнаухов, Андрей Скобейко, Кристина Мулярчик, Максим Граборенко, Дарья Борисевич.
Отметим, что в списке отсутствует известная белорусская барьеристка Алина Талай.
С 23 по 28 июня стадион «Динамо» примет команды-участницы из 24 стран.
В программе соревнований следующие виды:
1. Бег 100м (женщины)
2. Бег 100м (мужчины)
3. Бег 100м с барьерами (женщины)
4. Бег 110м с барьерами (мужчины)
5. Метание копья (женщины)
6. Прыжки в длину (женщины)
7. Прыжки в высоту (мужчины)
8. Эстафетный бег 4x400м (2 женщины, 2 мужчины)
9. Смешанный эстафетный бег в виде гонки преследования (2 женщины, 2 мужчины)
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Талай не выступит на Европейских играх в Минске, Герман, Арзамасова, Холодович, Недосеков – в составе
Определился состав сборной Беларуси по легкой атлетике на Европейские игры-2019, которые пройдут в Минске.
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