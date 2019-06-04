ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Талай не выступит на Европейских играх в Минске, Герман, Арзамасова, Холодович, Недосеков – в составе

05.06.2019 20:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Определился состав сборной Беларуси по легкой атлетике на Европейские игры-2019, которые пройдут в Минске.

На соревнованиях выступят:

Эльвира Герман, Анастасия Мирончик-Иванова, Татьяна Холодович, Максим Недосеков, Кристина Тимановская, Виталий Парахонько, Станислав Дорогокупец, Руслана Рашкован, Алексей Лазарев, Марина Михан, Юлия Костючкова, Марина Арзамасова, Ян Слома, Виолетта Скворцова, Игорь Зубко, Александр Василевский, Илья Карнаухов, Андрей Скобейко, Кристина Мулярчик, Максим Граборенко, Дарья Борисевич.

Отметим, что в списке отсутствует известная белорусская барьеристка Алина Талай.

С 23 по 28 июня стадион «Динамо» примет команды-участницы из 24 стран.

В программе соревнований следующие виды:

1. Бег 100м (женщины)

2. Бег 100м (мужчины)

3. Бег 100м с барьерами (женщины)

4. Бег 110м с барьерами (мужчины)

5. Метание копья (женщины)

6. Прыжки в длину (женщины)

7. Прыжки в высоту (мужчины)

8. Эстафетный бег 4x400м (2 женщины, 2 мужчины)

9. Смешанный эстафетный бег в виде гонки преследования (2 женщины, 2 мужчины)

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определился состав сборной Беларуси по легкой атлетике на Европейские игры-2019, которые пройдут в Минске.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Нойок продлил контракт с брестским «Динамо» до конца 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика