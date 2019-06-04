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Единая лига ВТБ. Плей-офф. Финал. 1-й матч. ЦСКА разгромил «Химки»

05.06.2019 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках первого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА крупно обыграл подмосковные «Химки».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

Финал (до 3-х побед)

Первый матч

ЦСКА – Химки 106:85 (26:16, 27:19, 29:32, 24:18)
Дата проведения
5 июня, 19.30, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча

ЦСКА ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

 
 
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Сегодня в рамках первого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА крупно обыграл подмосковные «Химки».
 
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