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Единая лига ВТБ. Плей-офф. Финал. 1-й матч. ЦСКА разгромил «Химки»
05.06.2019 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках первого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский
Единая лига ВТБ
Плей-офф
Финал (до 3-х побед)
Первый матч
ЦСКА ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Сегодня в рамках первого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА крупно обыграл подмосковные «Химки».
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