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Женская сборная Беларуси проиграла Норвегии и не вышла на ЧМ-2021. Белоруски пропустят 11-й топ-турнир подряд
05.06.2019 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Женская сборная Беларуси не смогла пробиться на чемпионат мира-2019. В ответном матче плей-офф квалификации белоруски повторно уступили команде Норвегии.
Норвегия — Беларусь – 31:28 (21:11)
Беларусь: Ильина, Шамановская — по 6, Артюхович, Котина, Ежикова, Силицкая — по 3, Ящук — 2, Свидунович, Дронова — по 1.
Первый матч — 34:21
Сборная Беларуси пропустит 11-й топ-турнир подряд, последний раз наша команда играла в элите на чемпионате Европы-2008.
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Женская сборная Беларуси проиграла Норвегии и не вышла на ЧМ-2021. Белоруски пропустят 11-й топ-турнир подряд
Женская сборная Беларуси не смогла пробиться на чемпионат мира-2019.
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