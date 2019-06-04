Женская сборная Беларуси проиграла Норвегии и не вышла на ЧМ-2021. Белоруски пропустят 11-й топ-турнир подряд

Источник материала: Tribuna.com

Женская сборная Беларуси не смогла пробиться на чемпионат мира-2019. В ответном матче плей-офф квалификации белоруски повторно уступили команде Норвегии.

Норвегия — Беларусь – 31:28 (21:11)

Беларусь: Ильина, Шамановская — по 6, Артюхович, Котина, Ежикова, Силицкая — по 3, Ящук — 2, Свидунович, Дронова — по 1.

Первый матч — 34:21

Сборная Беларуси пропустит 11-й топ-турнир подряд, последний раз наша команда играла в элите на чемпионате Европы-2008.