Брих после VAR отменил пенальти в ворота Швейцарии и назначил в ворота Португалии

Источник материала: Tribuna.com

победила Швейцарию (3:1) в матче 1/2 финала Лиги наций.

Главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота Португалии после изучения момента с помощью системы VAR.

Команды обменялись атаками, во время которых футболисты требовали пенальти.

Судья на 52-й минуте встречи зафиксировал нарушение в штрафной площади сборной Швейцарии со стороны защитника Фабиана Шера на и указал на 11-метровую отметку, однако решил удостовериться в своей правоте и воспользовался VAR.

После изучения видеоповтора Брих отменил свое решение и назначил пенальти в ворота Португалии, увидев фол, произошедший в штрафной португальцев в предыдущей атаке. Судья мог решить, что Пепе сыграл рукой или сбил Стивена Цубера.

Защитник «Милана» Рикардо Родригес реализовал пенальти.

⚽️ GOL DE SUIZA. GOL DE RICARDO RODRÍGUEZ DE PENALTI. Minuto 57. Portugal 1-1 Suiza. #NationsLeague pic.twitter.com/BbCdOyTXoR — ChiringuitoChampions (@chirichampions) June 5, 2019