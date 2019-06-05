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Брих после VAR отменил пенальти в ворота Швейцарии и назначил в ворота Португалии
05.06.2019 23:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный арбитр встречи
Команды обменялись атаками, во время которых футболисты требовали пенальти.
Судья на 52-й минуте встречи зафиксировал нарушение в штрафной площади сборной Швейцарии со стороны защитника Фабиана Шера на
После изучения видеоповтора Брих отменил свое решение и назначил пенальти в ворота Португалии, увидев фол, произошедший в штрафной португальцев в предыдущей атаке. Судья мог решить, что Пепе сыграл рукой или
Защитник «Милана» Рикардо Родригес реализовал пенальти.
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Сборная Португалии победила Швейцарию (3:1) в матче 1/2 финала Лиги наций.
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