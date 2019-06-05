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Брих после VAR отменил пенальти в ворота Швейцарии и назначил в ворота Португалии

05.06.2019 23:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Португалии победила Швейцарию (3:1) в матче 1/2 финала Лиги наций.

Главный арбитр встречи Феликс Брих назначил пенальти в ворота Португалии после изучения момента с помощью системы VAR.

Команды обменялись атаками, во время которых футболисты требовали пенальти.

Судья на 52-й минуте встречи зафиксировал нарушение в штрафной площади сборной Швейцарии со стороны защитника Фабиана Шера на Бернарду Силве и указал на 11-метровую отметку, однако решил удостовериться в своей правоте и воспользовался VAR. 

После изучения видеоповтора Брих отменил свое решение и назначил пенальти в ворота Португалии, увидев фол, произошедший в штрафной португальцев в предыдущей атаке. Судья мог решить, что Пепе сыграл рукой или Нелсон Семеду сбил Стивена Цубера. 

Защитник «Милана» Рикардо Родригес реализовал пенальти.

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Брих после VAR отменил пенальти в ворота Швейцарии и назначил в ворота Португалии

 
 
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Сборная Португалии победила Швейцарию (3:1) в матче 1/2 финала Лиги наций.
 
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