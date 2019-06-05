Фанатов сборной Северной Ирландии предупредили, что молоко, ягоды и грибы в Беларуси могут быть загрязнены радиацией

Источник материала: Tribuna.com

Болельщиков сборной Северной Ирландии перед поездкой в Беларусь на отборочный матч чемпионата Европы-2020 предупредили, что некоторые белорусские продукты могут быть загрязнены радиацией в связи с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.

Министерство иностранных дел Великобритании напомнило, что молочные продукты, ягоды и грибы в Беларуси могут содержать высокий уровень радиации.

Ирландская федерация футбола связалась с отелем, чтобы исключить попадание опасных продуктов в меню.

Тем не менее, МИД отмечает, что уровень радиации в Беларуси находится на неопасном уровне. Правительство Великобритании также посоветовало кипятить воду из под крана. В то же время, бутылочную воду покупать можно.

Матч Беларусь — Северная Ирландия пройдет 11 июня на «Борисов-Арене».