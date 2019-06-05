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Неймар получил травму голеностопа в матче с Катаром и может пропустить Кубок Америки
06.06.2019 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард сборной Бразилии Неймар получил повреждение в товарищеском матче с Катаром (2:0, 2-й тайм) и был заменен на 21-й минуте на Эвертона Соареса.
У Неймара, предположительно, травма правого голеностопа.
После замены нападающий «ПСЖ» плакал на скамейке и смог уйти в раздевалку только с помощью персонала.
Участие Неймара в Кубке Америки, который пройдет с 15 июня по 7 июля, находится под вопросом.
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Форвард сборной Бразилии Неймар получил повреждение в товарищеском матче с Катаром (2:0, 2-й тайм) и был заменен на 21-й минуте на Эвертона Соареса.
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